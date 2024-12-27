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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 27 декабря 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 27 декабря в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 декабря, в части Украины ожидаются дожди со снегом. Также надо быть осторожными - вероятен густой туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. На крайнем юге страны небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед, на остальной территории без существенных осадков.

Утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях туман. Ветер северо-восточный (на западе и севере страны северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 4-9° мороза, днем на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно, днем без существенных осадков. Утром и в первой половине дня туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 27 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Самая длинная ночь в Украине

В этом году самая длинная ночь в Украине пришлась на 21-22 декабря. Она была частью астрономического явления - зимнего солнцестояния. Оно наступило 21 декабря в 11:20 по киевскому времени.

Этот день стал самым коротким днем года, а ночь - самой длинной. В разных регионах Украины продолжительность ночи составляла от 16 до 17 часов, что зависело от географической широты местности.

В Киеве, например, ночь длилась около 16 часов, а световой день - 8 часов. После самой длинной ночи день начинает постепенно увеличиваться.

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