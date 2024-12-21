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Синоптики розповіли, на яку погоду чекати в Україні завтра

Україна, Субота 21 грудня 2024 14:15
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Синоптики розповіли, на яку погоду чекати в Україні завтра Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 22 грудня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 22 грудня, в Україні очікуються дощі з мокрим снігом. Тепліше всього вдень буде на півдні, до 9° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"22 грудня в Україні, крім західних та північних областей, помірні дощі, місцями з мокрим снігом", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 4° тепла, на півдні та південному сході країни 1-9° тепла. В Карпатах часом невеликий сніг, температура 0-8° морозу.

День зимового сонцестояння

У 2024 році зимове сонцестояння настало 21 грудня об 11:20 за київським часом (09:20 GMT). У цей день світловий день у Києві триватиме лише 8 годин, а найдовша ніч - 16 годин.

Ця подія відбувається через нахил земної осі під кутом приблизно 23,5 градуса відносно Сонця. Земля обертається не по прямій осі, а в "нахиленому" стані, що спричиняє нерівномірний розподіл сонячного світла між Північною та Південною півкулями.

Саме через цей нахил змінюються пори року та виникають такі астрономічні події, як сонцестояння. Зимове сонцестояння знаменує початок астрономічної зими в Північній півкулі та повернення до довших днів і більшої кількості світла.

Погода на Різдво в Україні

Найближчими днями погода в Україні суттєво не змінюватиметься. Проте вже від початку робочого тижня частково впливатимуть кілька циклонів і антициклон.

Зокрема, в ніч на 25 грудня і впродовж всього Різдва буде посилюватись антициклон - поле високого тиску. Детальніше - в матеріалі.

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