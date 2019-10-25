Синоптики рассказали о погоде на выходных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В субботу и воскресенье будет тепло

Погода в Украине на выходных 26-27 октября будет теплой, и это последние теплые выходные. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз на 26 октября

В западных областях будет очень тепло. Днем ожидается +17+19. В частности, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях днем ожидается +19+21. В Киевской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях тоже тепло, но облачно. Там температура воздуха днем достигнет +16+18. Впрочем, в Полтавской областях будет +14+16.

На севере страны будет немного прохладнее. Днем температура воздуха достигнет +15+17, ночью ожидается +5+7. В восточных областях, а именно в Луганской и Донецкой, днем будет +14+17, ночью +3+5. На юге страны завтра будет тепло, днем ожидается +17+19, ночью +8+12.

В столице в субботу будет тепло. Днем ожидается +16+18, ночью +7+9.

Прогноз на 27 октября

На западе Украины в воскресенье будет так же тепло. Днем ожидается +16+18. В некоторых областях, а именно в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской, днем будет +19+21. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях днем будет +15+17, ночью ожидается +4+7.

В центральных областях тоже тепло. Днем ожидается +16+18, ночью будет +7+9. На востоке страны будет +15+17, ночью ожидается +3+5. В южных областях немного похолодает, днем ожидается +15+17, ночью +8+10.

В столице в воскресенье будет тепло, днем ожидается +16+18, ночью +7+9.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, на следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом.

Кроме того, синоптики Украинского гидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. В западных областях тепло. В частности, в Закарпатской области +20+22, но в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской +14+17.