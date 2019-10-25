Синоптики розповіли про погоду на вихідних

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У суботу та неділю буде тепло

Погода в Україні на вихідних 26-27 жовтня буде теплою, і це останні теплі вихідні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз на 26 жовтня

У західних областях буде дуже тепло. Вдень очікується +17+19. Зокрема, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях вдень очікується +19+21. У Київській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській областя теж тепло, але хмарно. Там температура повітря вдень досягне +16+18. Втім, у Полтавській областя буде +14+16.

На півночі країни буде дещо прохолодніше. Вдень температура повітря досягне +15+17, вночі очікується +5+7. У східних областях, а саме у Луганській та Донецькій, вдень буде +14+17, вночі +3+5. На півдні країни завтра буде тепло, вдень очікується +17+19, вночі +8+12.

У столиці у суботу буде тепло. Вдень очікується +16+18, вночі +7+9.

Прогноз на 27 жовтня

На заході України у неділю буде так само тепло. Вдень очікується +16+18. У деяких областях, а саме у Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській, вдень буде +19+21. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях вдень буде +15+17, вночі очікується +4+7.

У центральних областях теж тепло. Вдень очікується +16+18, вночі буде +7+9. На сході країни буде +15+17, вночі очікується +3+5. У південних областях трохи похолодає, вдень очікується +15+17, вночі +8+10.

У столиці у неділю буде тепло, вдень очікується +16+18, вночі +7+9.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, на наступних вихідних в Україну прийдуть морози з мокрим снігом.

Крім того, синоптики Українського гідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. У західних областях тепло. Зокрема, у Закарпатській області +20+22, але у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській +14+17.