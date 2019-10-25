На следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться

Погода в Украине на следующих выходных резко ухудшится, ожидаются морозы с мокрым снегом. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, эти выходные будут еще теплыми, но с туманами. Температура воздуха составит в течение дня +13+18 градусов, на западе до +22 градусов.

"На выходные, 26-27 октября, синоптическая ситуация в Украине не изменится", - сообщила она.

По ее данным, с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться и уже следующие выходные будут холодные.

"Эти выходные практически завершают продолжительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут с морозами и даже с мокрым снежком. Завершается октябрь - идет себе куда-то тепло. Уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться", - добавила она.

Напомним, погода сегодня ухудшится из-за тумана, видимость 200-500 м. Сегодня ночью и утром в Украине туман (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптики Украинского гидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. В западных областях тепло. В частности, в Закарпатской области +20+22, но в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской +14+17.