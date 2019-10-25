ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 10:44
На следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться

Погода в Украине на следующих выходных резко ухудшится, ожидаются морозы с мокрым снегом. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, эти выходные будут еще теплыми, но с туманами. Температура воздуха составит в течение дня +13+18 градусов, на западе до +22 градусов.

"На выходные, 26-27 октября, синоптическая ситуация в Украине не изменится", - сообщила она.

По ее данным, с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться и уже следующие выходные будут холодные.

"Эти выходные практически завершают продолжительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут с морозами и даже с мокрым снежком. Завершается октябрь - идет себе куда-то тепло. Уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться", - добавила она.

Напомним, погода сегодня ухудшится из-за тумана, видимость 200-500 м. Сегодня ночью и утром в Украине туман (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптики Украинского гидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. В западных областях тепло. В частности, в Закарпатской области +20+22, но в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской +14+17.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях в Украине
Новости Украины ГидрометцентрснегпохолоданиеморозыПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь