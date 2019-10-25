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Сегодня в Украине похолодает

Новости » Общество    25.10.2019 - 08:00
Сегодня в Украине похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях днем будет +14+17

Погода в Украине 25 октября ухудшится, ожидается незначительное похолодание до +14. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины переменная облачность, днем ожидается +17+20, ночью ожидается +7+9. Во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях днем +19+21. В Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях днем будет +14+17.

Сегодня в Украине похолодает

В северных и центральных областях немного похолодает. Днем ожидается +14+19, ночью +7+9. В восточных областях днем ожидается +15+17, ночью ожидается +6+8.

облачный Юг Украины. Днем ожидается +17+19, ночью ожидается +8+10. Кроме того, в Крымской области днем +17+19.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло, но облачно. Днем ожидается +14+16, ночью ожидается +7+9.

Сегодня в Украине похолодает

Напомним, синоптики сообщали, что погода до конца недели будет теплой, существенных изменений температуры не ожидается.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными.

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