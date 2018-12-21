Синоптики рассказали о погоде в Киеве 22 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Киеве будет облачно и до +3 градусов тепла днем

В Киеве завтра, 22 декабря 2018 года, ожидается гололедица на дорогах, мокрый снег и дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра в Киеве будет облачно, ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов мороза, днем от +1 до +3 градусов тепла.

"В Киеве 22 декабря днем мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в западных областях Украины завтра, 22 декабря 2018 года, ожидается ухудшение погодных условий. В частности, усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег и дождь.

Отметим, в Киеве сегодня, 21 декабря, ожидается снег, на дорогах местами гололедица.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах по состоянию на утро 21 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 80 см.