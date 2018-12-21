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Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Новости » Общество    21.12.2018 - 09:56
Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве также сегодня прогнозируют небольшой снег

В Киеве сегодня, 21 декабря, ожидается снег, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что сегодня в Киеве небольшие осадки преимущественно в виде снега, местами на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, температура около 0.

Также для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций водителей и пешеходов призывают быть осторожными и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу в Украине существенно ухудшится погода, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, дожди, но в то же время ожидается существенное повышение температуры воздуха.

В западных областях ночью температура воздуха составит от -2 до -9, днем столбики термометров поднимутся до + 2. В северных и центральных областях Украины, ночью от -2 до -5, днем температура воздуха составит от -1 до 0. В восточной части ночью ожидается от -3 до -6, днем температура воздуха составит от -1 до +1.

На юге Украины ночью от -1 до -3, днем до +4.

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