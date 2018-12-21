ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики розповіли про погоду у Києві 22 грудня

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 14:52
Синоптики розповіли про погоду у Києві 22 грудня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у Києві буде хмарно та до +3 градусів тепла вдень

У Києві завтра, 22 грудня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві буде хмарно, вітер південно-західний до 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -3 до -5 градусів морозу, вдень від +1 до +3 градусів тепла.

"У Києві 22 грудня вдень мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, у західних областях Україні завтра, 22 грудня 2018 року, очікується погіршення погодних умов. Зокрема, посилення вітру до 20 м/с, мокрий сніг та дощ.

Зазначимо, у Києві сьогодні, 21 грудня, очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах станом на ранок 21 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 80 см.

У Києві утворилися численні затори Ціни на АЗС у Києві знову опустилися
Новини України ГідрометцентрКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся