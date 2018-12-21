Синоптики розповіли про погоду у Києві 22 грудня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у Києві буде хмарно та до +3 градусів тепла вдень

У Києві завтра, 22 грудня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві буде хмарно, вітер південно-західний до 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -3 до -5 градусів морозу, вдень від +1 до +3 градусів тепла.

"У Києві 22 грудня вдень мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, у західних областях Україні завтра, 22 грудня 2018 року, очікується погіршення погодних умов. Зокрема, посилення вітру до 20 м/с, мокрий сніг та дощ.

Зазначимо, у Києві сьогодні, 21 грудня, очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах станом на ранок 21 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 80 см.