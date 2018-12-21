Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине местами ожидается усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег и дождь

В западных областях Украины завтра, 22 декабря 2018 года, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по данным синоптиков, завтра в Украине местами ожидается усиление ветра до 20 м/с, мокрый снег и дождь.

"По данным Укргидрометцентра, 22 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, на Закарпатье и в Карпатах сильный мокрый снег и дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 21 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 80 см.

Кроме того, ранее сообщалось, что в реках Украины в период с 22 по 25 декабря 2018 года возможно повышение уровня воды из-за ожидаемых осадков. Местами возможен ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Добавим, по данным синоптиков, в Киеве сегодня, 21 декабря, ожидается снег, на дорогах местами гололедица.