В Карпатах уже выпало 80 см снега

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Синоптики предупреждают о лавинной опасности

В Карпатах по состоянию на утро 21 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 80 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь утра сегодня на Сл Пожежевская температура воздуха составила -5 градусов мороза, порывы ветра до 9 м/с, слабая поземка, высота снежного покрова составляет 19-80 см, снег метелевых умеренно закреплен. Кроме того, отмечается, что на Сл Плай температура воздуха достигала шести градусов мороза, порывы ветра до 8 м/с, высота снежного покрова составляет 13-47 см, снег пылевидный свежий, умеренно и хорошо закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -6,2 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 77 см", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в связи с метелями и снегопадами, 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что в реках Украины в период с 22 по 25 декабря 2018 года возможно повышение уровня воды из-за ожидаемых осадков.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 21 декабря 2018 года, на территории Украины преимущественно снег, местами с дождем, на юге страны без осадков, температура воздуха днем от -2 до +5.