Синоптики рассказали о погоде в Киеве на 19 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Температура воздуха в столице ночью опустится до 11 градусов мороза

В Киеве в среду, 19 декабря, по прогнозам синоптиков ожидается снижение температуры воздуха ночью до -11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что также на дорогах столицы на протяжении всего дня продержится гололедица, осадков не прогнозируется.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 19 декабря температура ночью от -11 до -9 мороза, днем - от -8 до -6. Ветер 5-10 м/сек.

В четверг, 20 декабря, в Киеве без существенных осадков, температура ночью 9-11 мороза, днем 4-6 мороза. Ветер 5-10 м/сек.

Напомним, в Госслужбе по налзвичайних ситуаций объявили штормовое предупреждение в Украине на 18 декабря 2018 года. В частности, в Приазов'й в течение вторника ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили водителей, что во вторник, 18 декабря, в столице ожидается гололедица на дорогах.

Также сегодня, 18 декабря 2018 на западе Украины ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -8 до +3.