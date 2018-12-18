Погода на сьогодні: на заході України сніг, вдень -8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -6 до -8

Погода на сьогодні: 18 грудня 2018 на заході України очікується невеликий сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -6 до +1, вночі від -2 до -9. У північних областях без опадів, вдень від -5 до -8, вночі від -8 до -12. В центрі вдень від -3 до -6, вночі від -6 до -10.

На сході без опадів, вдень від -3 до -6, вночі від -6 до -9. На півдні температура вдень від -1 до -4, вночі від -2 до -6. У Криму вдень від +1 до +3, вночі від -1 до -3.

Фото: погода на 18 грудня

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 18 грудня без істотних опадів, вдень від -6 до -8, вночі від -8 до -10. Вітер східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області