В Україні оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (news.mspravka)

18 грудня у Приазов'ї очікуються пориви вітру до 20 м/с

В Україні на 18 грудня 2018 року оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за даними синоптиків, протягом 18 грудня у Приазов'ї очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попередили водіїв Києва, що у вівторок, 18 грудня, у столиці очікується ожеледиця на дорогах.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом. Водіям рекомендується дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварій.

Як писало РБК-Україна, за даними "Укравтодору", станом на ранок 18 грудня 2018 проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Покриття на автодорогах в західних областях місцями засніжене, в решті областей переважно сухе.

Також повідомлялося, що сьогодні, 18 грудня 2018 на заході України очікується невеликий сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +3.