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Синоптики попередили про ожеледицю у Києві

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 11:30
Синоптики попередили про ожеледицю у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Опадів у Києві сьогодні не передбачається

Синоптики попередили водіїв Києва, що у вівторок, 18 грудня, у столиці очікується ожеледиця на дорогах. Про це повіломляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що за даними Українського гідрометцентру у Києві 18 грудня істотних опадів не прогнозується. Подекуди на дорогах ожеледиця, яка  протримається весь день.

Сьогодні у столиці хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від -10 до -8 морозу, вдень від -8 до -6.

У зв'язку із ожеледицею управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом. Водіям рекомендується дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварій.

Також автомобілістам радять не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі. В умовах погіршення погодних умов із інтенсивними снігопадами та ожеледицею на дорогах не можна використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, за даними "Укравтодору", станом на ранок 18 грудня 2018 проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Покриття на автодорогах в західних областях місцями засніжене, в решті областей переважно сухе.

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