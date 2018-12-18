Синоптики попередили про сильний вітер в Приазов'ї та лавини в Карпатах

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Лавини очікуються в східній частині Закарпатської області

Сьогодні, 18 грудня, в Приазов'ї очікується сильний вітер, а у Карпатах - значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, сьогодні в Приазов'ї очікується сильний вітер. Зокрема, протягом дня очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Крім того, 18 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що висота снігового покриву у Карпатах перевищила 50 сантиметрів.

За даними синоптиків, сьогодні очікується істотне похолодання у багатьох областях України. На сході країни буде без опадів, хмарно. У Харківській, Полтавській та Луганській областях температура повітря вночі опуститься до -10. У Дніпрі та Донецької області до -8 градусів. Денна температура від -3 до -6. У західних регіонах очікується сніг, у північних - без опадів. Температура повітря в цих областях подекуди опуститься до -6.