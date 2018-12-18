Синоптики розповіли про погоду у Києві на 19 грудня

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Температура повітря у столиці вночі впаде до 11 градусів морозу

У Києві в середу, 19 грудня, за прогнозами синоптиків очікується зниження температури повітря вночі до -11. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що також на дорогах столиці протягом всього дня протримається ожеледиця, опадів не прогнозується.

За даними Укргідрометцентру, у Києві 19 грудня температура вночі становитиме від -11 до -9 морозу, вдень - від -8 до -6. Вітер 5-10 м/с.

У четвер, 20 грудня, у Києві без істотних опадів, температура вночі 9-11 морозу, удень 4-6 морозу. Вітер 5-10 м/с.

Нагадаємо, у Держслужбі з налзвичайних ситуацій оголосили штормове попередження в Україні на 18 грудня 2018 року. Зокрема, у Приазов'ї протягом вівторка очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Раніше повідомлялося, що синоптики попередили водіїв Києва, що у вівторок, 18 грудня, у столиці очікується ожеледиця на дорогах.

Також сьогодні, 18 грудня 2018 на заході України очікується невеликий сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -8 до +3.