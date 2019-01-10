Синоптики рассказали о погоде в Киеве 11 января

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в столице без существенных осадков, на дорогах гололедица

В Киеве завтра, 11 января, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

В Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве завтра будет облачно. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура ночью от -10 до -12, днем -7 до -9 градусов.

Напомним, 10 января 2019 года в Украине ожидается снег, на юге с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -7.

В Киеве сегодня, 10 января, на дорогах ожидается гололедица, местами снег. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачно, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура от - 6 до -7.

Также синоптики предупреждают, что завтра, 11 января, в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/сек. Осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности.

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек. В ближайшее время нашу страну ожидает холодная погода.