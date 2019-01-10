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Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -7

Новости » Общество    10.01.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -7
Иллюстративное фото (РБК-Украина) 

В Киеве небольшой снег, днем от -5 до -7

Погода на сегодня: 10 января 2019 года в Украине ожидается снег, на юге с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег во всех регионах, кроме Волынской и Ровенской областей, температура воздуха днем от -1 до -6, ночью от -5 до -14. На севере Украины снег, днем от -3 до -7, ночью от -10 до -15. В центре страны от -3 до +1, ночью от -6 до -12.

В восточных областях днем снег и от 0 до -4, ночью от -4 до -9. На юге дожди с мокрым снегом, температура днем от +1 до +5, ночью от -1 до -6. В Крыму дожди, днем от +4 до +6, ночью от 0 до +2.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -7

Фото: прогноз на 10 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 января небольшой снег, днем от -5 до -7, ночью от -13 до -15, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -7

Фото: погода в Киеве и области

В Украине завтра ожидаются метели и до -16 градусов мороза
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