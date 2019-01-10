Начало новой операции в Сирии не зависит от вывода войск США, - МИД Турции

Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

В Турции заявили, что операция будет проведена для обеспечения нацбезопасности и защиты от террористов

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерения Анкары провести в Сирии новую военную операцию не связаны с выводом американских войск из этой страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Он подчеркнул, что операция Турции не зависит от вывода американских войск.

"Уйдут они или нет, мы все равно сделаем все необходимое для обеспечения национальной безопасности и защиты от террористических организаций. Наша операция не зависит от вывода американских войск", - сказал он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов на территории Сирии. Газета Yeni Safak сообщает, что Турция может начать операцию против курдов на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По словам Эрдогана, попытка поставить Турции условия по выводу американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой". Эрдоган отметил, что Анкара не может принять требование помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о ненападении на сирийских курдов. Он также заявил, что Болтон совершил "серьезную ошибку", когда поставил перед Турцией условия вывода американских войск из Сирии.