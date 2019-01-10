Синоптики розповіли про погоду в Києві 11 січня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у столиці без істотних опадів, на дорогах ожеледиця

У Києві завтра, 11 січня, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КГГА).

В Укргідрометцентрі повідомили, що у Києві завтра буде хмарно. Вітер північний, 5-10 м / с. Температура вночі від -10 до -12, вдень -7 до -9 градусів.

Нагадаємо, 10 січня 2019 року в Україні очікується сніг, на півдні з дощем, температура повітря вдень місцями опуститься до -7.

У Києві сьогодні, 10 січня, на дорогах очікується ожеледиця, місцями сніг. Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в столиці буде хмарно, вітер південно-східний, 5-10 м/з, температура від - 6 до -7.

Також синоптики попереджають, що завтра, 11 січня, в Україні, крім заходу та півночі, пориви вітру 15-20 м/с. Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівн. небезпеки.

Як писав Styler, в даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато бід і став причиною загибелі 13 людей. Найближчим часом нашу країну чекає холодна погода.