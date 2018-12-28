В Карпатах высота снежного покрова достигает одного метра

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах сегодня до 6 градусов мороза

В Карпатах состоянию на утро 28 декабря высота снежного покрова достигает одного метра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составила -5,6 градусов мороза, порывы ветра до 10 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 34-100 см. На указанном участке снег метелевых, нестабильный, слабо закреплен.

Кроме того, отмечается, что на Сл Плай температура воздуха -3,2 градуса мороза, порывы ветра до 8 м/с, туман и снег. Высота снежного покрова составляет 19-81 см, снег свежий, пылевидный, хорошо и стабильно закреплен.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 28 декабря 2018 года, в Украине преимущественно дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от -7 до +5.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечено проезд по дорогам государственного значения, покрытие на дорогах в большинстве областей мокрое и частично заснеженное.