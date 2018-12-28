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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у січні

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 16:31
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у січні
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У січні в Україні середня місячна температура передбачається від 0 до -4 градусів морозу

В Україні середня місячна температура у січні передбачається від 0 до -4 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Українського гідрометцентру.

"Середня місячна температура передбачається 0-4 градуси морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місячна кількість опадів очікується 27-55 мм, на Закарпатті - 64-81 мм, в горах Криму - до 124 мм, що  в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, у Києві завтра, 29 грудня, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах, ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов мороза. Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Крім того, повідомлялося, що станом на 28 грудня висота снігового покрову в Карпатах місцями досягла одного метру. Температура повітря місцями досягає -6 градусів морозу.

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Новини України Гідрометцентр
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