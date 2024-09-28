Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де сильно холодає

Погода в Україні

Вересень 2024 в Україні виявився досить теплим як для першого місяця осені. Перші тижні отримали тепловий імпульс із кінця серпня, де фіксувалася чергова хвиля спеки.

Останні два тижні навряд чи можна назвати не дощовими, особливо, якщо врахувати сильну зливу в Одесі. Але, що цікаво, дощі не спричинили похолодання в Україні, яке прогнозували ще на початку місяця. Зниження градусів було помітне лише ночами.

Щодо заморозків, які синоптики прогнозували у всіх регіонах в Україні у вересні, то вони були зафіксовані лише у Карпатах.

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