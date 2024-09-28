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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні. Де сильно холодає

Фото: якою буде погода в Україні 29 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 29 вересня, в Україні дуже похолодає у західних областях. Окрім заходу, дощі вдень можливі ще у трьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, в західних та Житомирській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі. В неділю відчутно похолодає - впродовж доби до 9-14°.

На решті території утримається тепла та суха погода з температурою вночі 12-18°, вдень 23-29°, а вдень 29 вересня у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ за температури 18-23°.

Погода в Україні

Вересень 2024 в Україні виявився досить теплим як для першого місяця осені. Перші тижні отримали тепловий імпульс із кінця серпня, де фіксувалася чергова хвиля спеки.

Останні два тижні навряд чи можна назвати не дощовими, особливо, якщо врахувати сильну зливу в Одесі. Але, що цікаво, дощі не спричинили похолодання в Україні, яке прогнозували ще на початку місяця. Зниження градусів було помітне лише ночами.

Щодо заморозків, які синоптики прогнозували у всіх регіонах в Україні у вересні, то вони були зафіксовані лише у Карпатах.

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