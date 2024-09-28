Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. Где сильно холодает

Погода в Украине

Сентябрь 2024 в Украине оказался достаточно теплым как для первого месяца осени. Первые недели получили тепловой импульс с конца августа, где фиксировалась очередная волна жары.

Последние две недели вряд ли можно назвать не дождивыми, особенно, если учитывать сильный ливень в Одессе. Но, что интересно, дожди не привели к похолоданию в Украине, которое прогнозировали еще в начале месяца. Снижение градусов было заметно только ночами.

Что касается заморозков, которые синоптики прогнозировали во всех регионах в Украине в сентябре, то они были зафиксированы только в Карпатах.

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