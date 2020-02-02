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Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 14:16
Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Схождение лавин возможно в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей

В Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная опасность схождения лавин. Об этом сообщает Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

Указано, что значительная снеголавинная опасность сохраняется в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области.

"Штормовое предупреждение! Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохраняется: 2-3 февраля - высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - сказано в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от походов в высокогорье.

"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохраняется:
2-3 февраля - в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, на выходных, 1-2 февраля, в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидалась значительная опасность схождения лавин.

Как писало РБК-Украина, в Гидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в феврале 2020 года. По данным синоптиков, в феврале месячное количество осадков будет в пределах 22-70 мм. Средняя месячная температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, а в Карпатах, на востоке и северо-востоке 6-7 градусов мороза.

Также агентство писало, что в стране три дня подряд было объявлено штормовое предупреждение со значительным снегом и метелями. В результате непогоды были обесточены 602 населенных пункта в двух областях.

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