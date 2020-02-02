ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 14:16
Синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Сходження лавин можливе в горах Закарпатської та Івано-Франківської областей

У Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє Facebook відділу гідропрогнозов Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зазначено, що значна сніголавинна небезпека зберігається у високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області.

"Штормове попередження! Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігається: 2-3 лютого - високогір'я Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин", - сказано в повідомленні.

Рекомендується утриматися від походів у високогір'я.

"Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається:
2-3 лютого - в горах Чернівецької області і в середньогір'ї Львівської області ", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних, 1-2 лютого, в Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікувалася значна небезпека сходження лавин.

Як писало РБК-Україна, в Гідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні в лютому 2020 року. За даними синоптиків, у лютому місячна кількість опадів буде в межах 22-70 мм. Середня місячна температура повітря складе 0-5 градусів морозу, а в Карпатах, на сході і північному сході 6-7 градусів морозу.

Також агентство писало, що в країні три дні поспіль було оголошено штормове попередження зі значним снігом і хуртовинами. В результаті негоди було знеструмлено 602 населених пункти в двох областях.

Водіїв попередили про сніг на дорогах Синоптики попередили про значну лавинну небезпеку в Карпатах
Новини України снегКарпатылавина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся