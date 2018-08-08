Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

В Украине 8-13 августа будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности

В Украине 8-13 августа 2018 года будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности - 5 класса. Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 8-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (8 августа, кроме большинства западных и Киевской областей).

"По Киевской области 8-10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в курортной зоне города Коблево случился пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что 2 августа в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Спасателями ГСЧС было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.

В результате пожара в Инженерно-педагогической академии в больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний работник ГСЧС, который принимал участие в тушении пожара.