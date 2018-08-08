Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

В Україні 8-13 серпня переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки

В Україні 8-13 серпня 2018 року переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки - 5 класу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, згідно з данними Укргідрометцентру, 8-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (8 серпня, крім більшості західних та Київської областей).

"По Київській області 8-10 серпня у південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в курортній зоні міста Коблево трапилась пожежа торгівельних павільйонів поряд з базою відпочинку Дністер. За попередніми даними внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини встановлюють працівники поліції.

Також повідомлялося, що 2 серпня о 15:07 у чергову частину Головного управління ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку учбового корпусу №4 Української інженерно-педагогічної академії. Рятувальниками ДСНС було встановлено, що вогнем охоплені конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі.

в результаті пожежі в Інженерно-педагогічній академії в лікарню з тепловим ударом був госпіталізований 35-річний працівник ДСНС, який брав участь у гасінні пожежі.