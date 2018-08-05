Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

В Киеве 5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность

В Украине 5-6 августа, ожидается высокий (4 класса) и чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности в некоторых областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, как сообщается, 5 августа в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Вместе с тем, 6 августа в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет также преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

"В г. Киеве 5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что в курортной зоне города Коблево случился пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что в результате пожара в Инженерно-педагогической академии госпитализирован пожарный. В результате возгорания в Инженерно-педагогической академии в больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний сотрудник ГСЧС, который принимал участие в тушении пожара.

В результате пожара было повреждено около 1320 кв. м.

Было установлено, что на крыше двухэтажного административного здания учебного заведения произошло возгорание при проведении ремонтных работ.