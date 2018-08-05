Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

У Києві 5 серпня передбачається висока (4 класу) пожежна небезпека

В Україні 5-6 серпня, очікується високий (4 класу) та надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки в деяких областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, як повідомляється, 5 серпня у Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Разом з тим, 6 серпня в Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

"У м. Києві 5 серпня передбачається висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Київській області 5 серпня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в курортній зоні міста Коблево трапилась пожежа торгівельних павільйонів поряд з базою відпочинку Дністер. За попередніми даними внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини встановлюють працівники поліції.

Також повідомлялося, що в результаті пожежі в Інженерно-педагогічній академії госпіталізований пожежний. У результаті загоряння в Інженерно-педагогічній академії в лікарню з тепловим ударом був госпіталізований 35-річний працівник ДСНС, який брав участь у гасінні пожежі.

В результаті пожежі було пошкоджено близько 1320 кв. м.

Було встановлено, що на даху двоповерхової адміністративної будівлі навчального закладу сталося загоряння при проведенні ремонтних робіт.