Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 9 июля

В частности, в Киевской области сегодня будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, согласно информации синоптиков, 9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 9 июля на большей части территории Украины без осадков, температура воздуха до +34.

Напомним, ранее синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 7-9 июля.

Также сообщалось о подъеме уровня воды в реках Украины 9 июля.