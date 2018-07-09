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Интервью

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 9 июля

НовостиОбщество    09.07.2018 - 08:57
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, в Киевской области сегодня будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, согласно информации синоптиков, 9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 9 июля на большей части территории Украины без осадков, температура воздуха до +34.

Напомним, ранее синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 7-9 июля.

Также сообщалось о подъеме уровня воды в реках Украины 9 июля.

Погода на сегодня: на большей части территории Украины без осадков, температура до +34 Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 8-9 июля
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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