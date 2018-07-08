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Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 08:29
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)

Уровень воды может подняться на 0,2-0,7 м над фактическими уровнями

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины 8 и 9 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 8-9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8:00 6 июля.

Как сообщают синоптики, при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

"8-9 июля на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 8 часов 6 июля", - отмечают в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июля в Украине ожидаются локальные кратковременные дожди.

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Теги публикации: уровень, вода, синоптики, Украина, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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