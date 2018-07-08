Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 8-9 июля

В частности, в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 7-9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как сообщается, 8-9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"8-9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине на выходных.

Также сообщалось о подъеме уровня воды в реках Украины 8 и 9 июля.

Также сообщалось, что в воскресенье, 8 июля в Украине ожидаются кратковременные локальные дожди,

