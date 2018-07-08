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Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 8-9 июля

НовостиОбщество    08.07.2018 - 11:05
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 7-9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как сообщается, 8-9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"8-9 июля в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине на выходных.

Также сообщалось о подъеме уровня воды в реках Украины 8 и 9 июля.

Также сообщалось, что в воскресенье, 8 июля в Украине ожидаются кратковременные локальные дожди, 
 

Погода на сегодня: в южных областях ожидаются дожди, температура до +33 Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины
Теги публикации: Гидрометцентр, Служба безопасности Украины, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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