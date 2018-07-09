Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.25
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.94
Межбанк BID 30.89
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.3
Межбанк BID 26.25
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.94
Межбанк BID 30.89
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 9 липня

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 08:57
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, у Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 9 липня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, згідно з інформацією синоптиків, 9 липня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"9 липня в Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 9 липня на більшій частині території України без опадів, температура повітря до +34.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про пожежної небезпеки в Україні 7-9 липня.

Також повідомлялося про підйомі рівня води у річках України 9 липня.

Погода на сьогодні: на більшій частині території України без опадів, температура до +34 Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 8-9 липня
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся