Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 9 липня

Зокрема, у Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 9 липня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, згідно з інформацією синоптиків, 9 липня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"9 липня в Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 9 липня на більшій частині території України без опадів, температура повітря до +34.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про пожежної небезпеки в Україні 7-9 липня.

Також повідомлялося про підйомі рівня води у річках України 9 липня.