Погода на сегодня: на большей части территории Украины без осадков, температура до +34

В Киеве сегодня днем осадков не ожидается

Погода на сегодня: 9 июля 2018 года на большей части территории Украины без осадков, только на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, сегодня в западных областях Украины ожидаются дожди и грозы, ночью температура воздуха опустится до +11, днем ожидается от +20 до +28. На севере страны сегодня днем без осадков, ночью столбики термометра опустятся до +15, днем от +26 до +28. В центральных регионах Украины без осадков, ночью минимально будет +15, днем ожидается от +26 до +28. На востоке Украины ночью температура опустится до +16, днем от +27 до +34. На юге страны солнечно, температура ночью опустится до +20, днем от +28 до +34, в Крыму до +34 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня днем осадков не ожидается, днем температура воздуха составит от +27 до +29, ночью от +17 до +19.