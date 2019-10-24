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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Новости » Недвижимость    24.10.2019 - 09:00
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По Киеву и Киевской области 24 октября ночью и утром туман

Погода в Украине 24 октября ухудшилась, ожидаются сильные туманы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сегодня ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области 24 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

Отметим, что Киев уже с самого утра накрыл густой туман.

РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков, днем в Украине сегодня будет тепло. В западных областях облачно, температура воздуха днем достигнет +16+19. Кроме того, в Закарпатской области ожидается +22+24. Центр Украины тоже теплый, днем температура воздуха достигнет +17+19, а ночью +8+10. В восточных областях днем будет +15+18, ночью ожидается +7+9.

Также в Киеве сегодня еще будет тепло. Впрочем, в связи с ухудшение погоды в столице власть запускает с 25 октября систему отопления.

По данным синоптика Наталки Диденко, погода в Украине с конца октября существенно ухудшится, ожидается похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

В Украине сегодня сохранится тепло Завтра воздух в Украине прогреется +26
Новости Украины ПогодаГидрометцентрпохолодание
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