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Названа дата включения отопления в Киеве

Новости » Общество    23.10.2019 - 15:41
Названа дата включения отопления в Киеве
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В связи с ухудшение погоды в столице власти запускают систему отопления

В Киеве начинают запуск системы отопления 25 октября. Об этом в эфире Радио Киев сказал мэр Виталий Кличко.

Как он отмечает, в связи с ухудшение погоды в столице власти запускают систему отопления. Кличко добавил, что для того, чтобы система центрального отопления начала работать на полную мощность, нужно около 10 дней.

"Следующая неделя будет уже холодной. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления - крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал Кличко.

По его словам, Киев готов к отопительному сезону.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 22 октября отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины.

В то же время отметим, что в двух городах Львовской области начало отопительного сезона находится под угрозой срыва. В связи с этим в городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию.

В свою очередь, премьер Алексей Гончарук заявлял, что проблемы со стартом отопительного сезона в городе Смела Черкасской области будут в ближайшее время решены.

Отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины Отопительный сезон стартовал уже в семи областях Украины
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