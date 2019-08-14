ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про погіршення погоди на заході України

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 13:56
Синоптики попереджають про погіршення погоди на заході України
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі у Закарпатській та Івано-Франківській областях значні дощі

Погода в Україні 15 серпня в західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях погіршиться, синоптики передають дощі та грози. Про це повідомляє прес-служжба Українського Гідрометцентру.

Разом з тим, завтра вночі у Закарпатській та Івано-Франківській областях значні дощі, температура вночі +13+18, вдень +17+22.

Синоптики зазначають, що температура повітря вдень у Вінницькій та Київській областях досягне +22+27.

Синоптики попереджають про погіршення погоди на заході УкраїниФото: погода в Україні (facebook.com/ukrgmc.official)

"На решті території без опадів; температура вночі +15+20, вдень +28+33. Вітер в Україні південний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Погіршення погоди передають і на завтра у Києві. Так, в столиці завтра очікується поривчастий, до сильного, південний вітер, а температура повітря впаде до +24. Зазначимо, що температура повітря вдень у південній частині, на сході та в більшості центральних областей передбачається +30+34. У західних областях суттєво похолодає, температура повітря впаде до +18+23.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві липень був незвично холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуси.

Синоптик попередила про різке похолодання у Києві В Україні завтра похолодає
Новини України похолоданиеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся