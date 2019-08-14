Синоптики попереджають про погіршення погоди на заході України

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі у Закарпатській та Івано-Франківській областях значні дощі

Погода в Україні 15 серпня в західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях погіршиться, синоптики передають дощі та грози. Про це повідомляє прес-служжба Українського Гідрометцентру.

Разом з тим, завтра вночі у Закарпатській та Івано-Франківській областях значні дощі, температура вночі +13+18, вдень +17+22.

Синоптики зазначають, що температура повітря вдень у Вінницькій та Київській областях досягне +22+27.

Фото: погода в Україні (facebook.com/ukrgmc.official)

"На решті території без опадів; температура вночі +15+20, вдень +28+33. Вітер в Україні південний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Погіршення погоди передають і на завтра у Києві. Так, в столиці завтра очікується поривчастий, до сильного, південний вітер, а температура повітря впаде до +24. Зазначимо, що температура повітря вдень у південній частині, на сході та в більшості центральних областей передбачається +30+34. У західних областях суттєво похолодає, температура повітря впаде до +18+23.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві липень був незвично холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуси.