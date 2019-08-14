ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине завтра похолодает

Новости » Общество    14.08.2019 - 11:32
В Украине завтра похолодает
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

В западных областях существенно похолодает, температура воздуха упадет до +18+23

Погода в Украине 15 августа существенно ухудшится в северных, центральных и Одесской областях, где будет штормовой ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Кроме того, в западных областях и в Винницкой области ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град. Однако, на юге, востоке и в центре будет жарко.

"Кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, возможны, локально град и шквалы. Влажность может дотянуть до севера, однако значительно слабее, вероятнее в Житомирской области. На остальной территории Украины - сухая погода и высокая пожарная опасность", - написала она.

В Украине завтра похолодаетФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха днем в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей предполагается +30+34. В западных областях существенно похолодает, температура воздуха упадет до +18+23.

"А вот на севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области +20+23 градуса, в Киевской области +23+25 градусов, в Черниговской области +25+27 градусов, в Сумской области +26+31 градус", - пишет Диденко.

Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра сообщали, что погода в Украине 14 августа резко ухудшится, на западе и севере страны ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. В Киеве также возможны дожди и грозы сегодня.

На реках Украины поднимется уровень воды В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов
Новости Украины Погодапохолодание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь