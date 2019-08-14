В Украине завтра похолодает

Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

В западных областях существенно похолодает, температура воздуха упадет до +18+23

Погода в Украине 15 августа существенно ухудшится в северных, центральных и Одесской областях, где будет штормовой ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Кроме того, в западных областях и в Винницкой области ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град. Однако, на юге, востоке и в центре будет жарко.

"Кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, возможны, локально град и шквалы. Влажность может дотянуть до севера, однако значительно слабее, вероятнее в Житомирской области. На остальной территории Украины - сухая погода и высокая пожарная опасность", - написала она.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха днем в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей предполагается +30+34. В западных областях существенно похолодает, температура воздуха упадет до +18+23.

"А вот на севере - полная демократия: в четверг в Житомирской области +20+23 градуса, в Киевской области +23+25 градусов, в Черниговской области +25+27 градусов, в Сумской области +26+31 градус", - пишет Диденко.

Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра сообщали, что погода в Украине 14 августа резко ухудшится, на западе и севере страны ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. В Киеве также возможны дожди и грозы сегодня.