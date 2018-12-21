Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

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В Україні місцями очікується посилення вітру до 20 м/с, мокрий сніг та дощ

У західних областях Україні завтра, 22 грудня 2018 року, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за даними синоптиків, завтра в Україні місцями очікується посилення вітру до 20 м/с, мокрий сніг та дощ.

"За даними УкрГідрометцентру, 22 грудня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, на Закарпатті та в Карпатах сильний мокрий сніг та дощ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах станом на ранок 21 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 80 см.

Крім того, раніше повідомлялося, що в річках України у період з 22 по 25 грудня 2018 року можливе підвищення рівня води через очікувані опади. Мiсцями можливий льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води.

Додамо, за даними синоптиків, у Києві сьогодні, 21 грудня, очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця.