Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины

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Возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды

В реках Украины в период с 22 по 25 декабря 2018 года возможно повышение уровня воды из-за ожидаемых осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в связи с ожидаемыми осадками и снеготаянием, возможны подъемы уровней воды над уровнями, сформированными по состоянию на утро 21 декабря. Так, 22-24 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) вода может подняться на 0,2 - 1,2 м выше уровня. Кроме того, сообщается, что 22-25 декабря на реках бассейна Западного Буга, Припяти ожидается подъем уровня на 0,1-0,6 м.

"Местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 21 декабря 2018 года, на территории Украины преимущественно снег, местами с дождем, на юге страны без осадков, температура воздуха днем от -2 до +5.

Кроме того, по данным синоптиков, в Киеве сегодня, 21 декабря, ожидается снег, на дорогах местами гололедица.