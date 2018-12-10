Синоптики предупреждают о тумане в Киеве и области

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Видимость на дорогах Киева в связи с туманом составит до 500 м

Синоптики предупреждают, что в понедельник, 10 декабря, в Киеве и области утром будет держаться туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, по данным Українськго гидрометцентра, в связи с туманом, видимость на дорохах столицы и Киевской области составит до 200-500 м.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозируют, что почти во всех областях Украины местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +8. Температура воздуха днем от +2 до +5, ночью от -1 до +4.

Отметим, по данным "Укравтодора", в Украине по состоянию на утро 10 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Покрытие дорог в большинстве областях мокрое, в Черкасской области - местами гололед.

Местами наблюдается небольшой дождь, в Сумской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и центральных областях местами туман.