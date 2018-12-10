Синоптики попереджають про туман у Києві та області

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Видимість на дорогах Києва у зв'язку з туманом становитиме до 500 м

Синоптики попереджають, що у понеділок, 10 грудня, у Києві та області вранці триматиметься туман. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, за даними Українськго гідрометцентру, у зв'язку з туманом, видимість на дорохах столиці та Київської області становитиме до 200-500 м.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозують, що майже в усіх областях України місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +8. Температура повітря вдень від +2 до +5, вночі від -1 до +4.

Зазначимо, за даними "Укравтодору" в Україні, станом на ранок 10 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Покриття доріг в більшості областях мокре, у Черкаській області - місцями ожеледь.

Місцями спостерігається невеликий дощ у Сумській, Волинській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. У Київській, Сумській, Чернігівській, Одеській та центральних областях - місцями туман.