В Киеве и области к вечеру ожидается туман

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также ожидается плохая видимость на дорогах

В Киеве и области вечером в воскресенье и утром в понедельник ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сообщается, что до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря туман, видимость 200-500 м.

Как писал Styler, в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий. 9 декабря в большинстве областей ожидается выпадение осадков виде снега и дождя. С начала рабочей недели небо над Украиной прояснится, но 12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что в Украине погода в последний месяц года будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

С понедельника, 10 декабря и до среды, 12 декабря, будет ясно и сухо. Прогнозируется некоторое похолодание от -6 до -3.

13 и 14 декабря будет пасмурно, ожидается дождь со снегом. Столбик термометра будет показывать от -2 до +1.