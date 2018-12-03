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На дорогах Украины местами заснеженность и гололедица

Новости » Общество    03.12.2018 - 09:24
На дорогах Украины местами заснеженность и гололедица
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

"Укравтодор" подчеркивает, что заторов в движении нет

По состоянию на утро 3 декабря на отдельных участках дорог государственного значения наблюдается заснеженность и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Укравтодора" в Facebook.

Сообщается, что после активного циклона в Украине без осадков, по состоянию на утро на отдельных участках дорог наблюдается заснеженность и гололедица. Это несет угрозу безопасности дорожного движения и затрудняет движение грузовиков.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в Черниговской, Черкасской, Ивано-Франковской, Ровенской, Луганской области местами заснеженное, в Запорожской и Николаевской -местами гололедица", - говорится в сообщении.

В то же время "Укравтодор" подчеркивает, что заторов в движении нет, работы по расчистке дорог и обработке противогололедными материалами продолжаются.

На дорогах Украины местами заснеженность и гололедица

Напомним, перед выходными "Укравтодор" предупреждал о проблемах на дорогах из-за снегопадов. По Украине 1-2 декабря прошел циклон, который сопровождался обильными снегопадами.

Отметим, сегодня синоптики предупредили о тумане в Киеве. Согласно прогнозу, видимость на дорогах будет ограничена 200-500 метрами.

 

Погода на сегодня: в Украине переменная облачность, температура до +6
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