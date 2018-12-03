Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня в Україні очікується туман

В Україні до кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня очікується туман та ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"До кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня в Україні, крім крайнього заходу, туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледь, на Лівобережжі складні відкладення ожеледі та паморозі; на дорогах країни подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Києві та області у вказаний період через туман видимість на дорогах також становитиме 200-500 м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах станом на ранок 3 грудня 2018 року висота снігового покриву досягає 30 см.

Як писало РБК-Україна, за даними "Укравтодору", станом на ранок 3 грудня на окремих ділянках доріг державного значення спостерігається засніженість і ожеледиця. Разом з тим, за інформацією "Укравтодору", заторів у русі на дорогах країни немає, роботи з розчищення доріг та обробки протиожеледними матеріалами тривають.