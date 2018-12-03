В Карпатах высота снежного покрова достигает 30 см

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах сегодня снег, температура до -3,8

В Карпатах по состоянию на утро 3 декабря 2018 года высота снежного покрова достигает 30 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -1,6 градус, ветер юго-западный 9 м/с, местами порывы до 11 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 7-30 см, снег.

Также сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляет -2,8 градуса, ветер юго-западный 16 м/с, местами порывы до 20 м/с, туман и снег. Вместе с тем, высота снежного покрова составляет всего 5 см.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -3,8 градусов, высота снежного покрова составляет 30 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным "Укравтодора", по состоянию на утро 3 декабря на отдельных участках дорог государственного значения наблюдается заснеженность и гололедица.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве сегодня, 3 декабря, ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.