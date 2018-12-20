Синоптики предупреждают о снеге в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура в Киеве ночью от -3 до -5, днем - около 0

В Киеве завтра, 21 декабря, ожидаются осадки преимущественно в виде снега, местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, в столице ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от -3 до -5, днем - около 0.

Отметим, что с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, на въездах в Киев с 6:00 13 декабря начали работать пункты обогрева для водителей. Пункты обогрева открыли после того, как из-за усиления снегопадов было ограничено въезд грузового транспорта в Киев. Они будут работать во всех основных направлениях до отдельного распоряжения.

Отметим, что сегодня 20 декабря 2018 года на территории Украины без осадков, температура воздуха днем от -6 до +4. В частности, в столице Украины 20 декабря без существенных осадков, днем от -4 до -6, ночью от -7 до -9. Ветер восточный, 5-10 м/с.