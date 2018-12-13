На въездах в Киев открыли пункты обогрева для водителей

Фото: пункт обогрева ГСЧС (kyiv.dsns.gov.ua)

Они работают на всех основных направлениях

На въездах в Киев с 6:00 13 декабря начали работать пункты обогрева для водителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, пункты обогрева открыли после того, как из-за усиления снегопадов было ограничено въезд грузового транспорта в Киев. Они будут работать во всех основных направлениях до отдельного распоряжения.

"В местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время ограничения въезда в город Киев будут работать пункты обогрева для водителей", - говорится в сообщении.

В частности, мобильные пункты обогрева будут работать на Житомирском направлении, Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Гостомельском направлении и Одесском направлении.

Там установили специальные спасательные палатки, где водители могут согреться, попить чай и поесть. Спасатели круглосуточно дежурят в пунктах обогрева.

Фото: пункты обогрева на въездах в Киев (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, в Киеве из-за снегопада запретили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с 16:00 12 декабря.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и дожди.